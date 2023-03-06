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Джон Джонс вернётся на вершину рейтинга P4P, Ислам Махачев, рейтинг лучших бойцов UFC

Махачеву так и не дали покрасоваться на Олимпе. Теперь туда вернулся настоящий король!
Роман Дёмин
Джон Джонс вернётся на вершину рейтинга P4P
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Мы все знаем, какой боец действительно лучший в мире.

Вернуться в спорт эффектнее, чем это сделал Джон Джонс на турнире UFC 285, попросту невозможно. Легендарный Костяной пропустил больше трёх лет, перешёл в супертяжёлый вес — и сразу выиграл чемпионский пояс! Грозный Сириль Ган на фоне американца выглядел необученным любителем — и сдался уже на второй минуте первого раунда. Джонс выиграл титул в новом дивизионе и стал даже большей звездой, нежели был раньше. А что теперь будет с рейтингом P4P?

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Напомним, Джонс много лет возглавлял престижный рейтинг UFC для лучших бойцов вне весовых категорий. Его доминирование в полутяжёлом дивизионе настолько запало в сердца промоутеров и журналистов, что даже после трёхлетнего простоя Джонс оставался в рейтинге, занимая почётную 10-ю строчку. Выше Иржи Прохазки, Дастина Порье и нового чемпиона UFC в среднем весе Джамала Хилла! Вы представляете, насколько уважают Костяного в промоушене?

Да, в промежутке между 2019 и 2020 годами Джонс ненадолго уступил лидерство в рейтинге P4P Хабибу Нурмагомедову, который долго просил такой чести, но это был скорее знак уважения Орлу. Вскоре Костяной вернулся на первую строчку рейтинга Р4Р и, скорее всего, уже завтра займёт её снова. Бывший полутяжеловес вернулся после трёх лет простоя и стал чемпионом в тяжёлом весе — кто может быть круче него? И это плохая новость для Махачева, который так и не сумел хотя бы недолго побыть в статусе лучшего бойца планеты.

Ведь совсем недавно Ислама откровенно прокатили с лидерством в рейтинге Р4Р. Хотя Александр Волкановски проиграл россиянину, его почему-то оставили на первом месте. Теперь же обоим парням наверняка придётся подвинуться — король Джонс вернулся! Кажется, у Махачева больше не будет шансов забраться на первую строчку мирового рейтинга. Джон сначала мешал это сделать Хабибу, а теперь не позволит Исламу. Разве что наш соотечественник красиво завершит карьеру и попросит Дану Уайта сделать себя лидером Р4Р — как Нурмагомедов.

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