Джейк Пол сделал заявление после перепалки с Флойдом Мейвезером

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол сделал комментарий после словесной перепалки с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Конфликт между ними случился после одного из матчей в НБА. На выходе со стадиона Пола встретил Мейвезер со своей охраной. В какой-то момент Джейк решил убежать.

«Итак, я ухожу с матча «Майами Хит», и тут Флойд Мейвезер, а вместе с ним ещё 50 чуваков появляются из ниоткуда. Так что, ты хочешь один на один? Без проблем. Но я не тупица. Договорились? Я сильный парень, но не тупой. И мне не нужно доказывать свою силу. Я не стану драться с 50 чуваками», — сказал Пол у себя в соцсетях.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: