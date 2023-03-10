Боец UFC обратился к Джейку Полу из-за его конфликта с Флойдом Мейвезером

Американский боец смешанных единоборств Терренс Маккинни, выступающий в UFC, предложил блогеру Джейку Полу помощь в противостоянии с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Ранее между Полом и Мейвезером, находившимся со своей охраной, случилась словесная перепалка, в разгар которой Джейк решил убежать.
«Позвони мне, если захочешь ответить им. Мы тоже можем собрать толпу», — написал Маккинни в социальных сетях.
Напомним, в начале января 2023 года стало известно, что Джейк прописал контракт с лигой PFL. Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:
- 10 марта 2023
-
00:52
-
00:17
- 9 марта 2023
-
23:51
-
23:02
-
22:33
-
21:52
-
21:25
-
21:03
-
20:47
-
20:31
-
20:18
-
19:37
-
19:12
-
18:22
-
17:55
-
17:21
-
16:30
-
15:19
-
14:39
-
13:47
-
12:52
-
11:57
-
10:57
-
09:50
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:24
-
09:19
-
09:11
-
08:51
-
08:49
-
08:41
-
08:31
-
08:30