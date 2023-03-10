Боец UFC обратился к Джейку Полу из-за его конфликта с Флойдом Мейвезером

Американский боец смешанных единоборств Терренс Маккинни, выступающий в UFC, предложил блогеру Джейку Полу помощь в противостоянии с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Ранее между Полом и Мейвезером, находившимся со своей охраной, случилась словесная перепалка, в разгар которой Джейк решил убежать.

«Позвони мне, если захочешь ответить им. Мы тоже можем собрать толпу», — написал Маккинни в социальных сетях.

Напомним, в начале января 2023 года стало известно, что Джейк прописал контракт с лигой PFL. Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: