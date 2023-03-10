Чимаев назвал самый сложный поединок в карьере

Шведский боец чеченского происхождения, третий номер полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев рассказал, какой бой для него был самым сложным в карьере.

«Скорее всего, с Гилбертом Бёрнсом. Потому что я сам для себя сделал этот бой тяжёлым. Не боролся, хотя я борец и грэпплер. Готовился к борьбе и грэпплингу. Но один парень спросил меня перед боем, что я планирую делать. Я ответил, что уроню его. Не получилось. Попал в плен собственных слов, получился такой тяжёлый бой», — сказал Чимаев в видео на YouTube-канале «Ушатайка».

Поединок Хамзата Чимаева с Гилбертом Бёрнсом прошёл в апреле прошлого года и завершился победой Чимаева единогласным решением судей.

Всего у Хамзата 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, он одержал 12 побед, 11 из которых досрочно.