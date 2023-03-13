Тактаров — о поражении Яна: не знаю, чем он занимается в Таиланде
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Известный российский боец смешанного стиля Олег Тактаров прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг), соотечественника Петра Яна, в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, который состоялся вчера, 12 марта, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Ян уступил единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45), проиграв в четырёх из последних пяти боёв.
«Я не знаю, чем Ян занимается в Свердловске. Я не знаю, чем он занимается в Таиланде, я реально не знаю… Я знаю, что Волков подтянул борьбу на моих глазах, пять месяцев пахал во всех залах, и это видно», – приводит слова Тактарова издание «РБК-Спорт».
Ранее о поражении Яна высказался бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Новость по темеКостя Цзю отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили
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