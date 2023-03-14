«Это был не мой вечер». Мексиканский боксёр хочет получить реванш с Биволом

Бывший чемпион мира, мексиканец Хильберто Рамирес высказался по поводу поединка с россиянином Дмитрием Биволом.

«Это был не мой вечер, и я хотел сказать об этом своему сопернику. Оглядываясь назад, я мог бы быть немного активнее, но это то, что есть. Я определенно хотел бы провести бой-реванш в будущем.

Я рад вернуться. У меня было много времени на размышления после моего последнего боя, и я с нетерпением жду возможности показать шоу против такого ветерана, как Гейб Росадо. Как и у всех, у меня есть цели, мечты и стремления быть на вершине, и сегодня я чувствую себя более мотивированным, чем когда-либо», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Хильберто Рамиресу 31 год. Боец дебютировал на профессиональном ринге в августе 2009 года и в апреле 2016-го завоевал титул WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг), перебоксировав именитого немца Артура Абрахама. В ноябре Рамирес потерпел первое поражение, уступив по очкам россиянину Дмитрию Биволу.