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Ковалёв — Петру Яну: не катай, это боевой спорт, а не вышивалки

Ковалёв — Петру Яну: не катай, это боевой спорт, а не вышивалки
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) поддержал соотечественника Петра Яна после его поражения в поединке с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

«Всё ещё будет, Петро! Не катай, это боевой спорт, а не вышивалки. Будь здоров и удачи во всём», — написал Ковалёв в социальных сетях.

Напомним, бой Яна и Двалишвили проходил в ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного шоу. Поединок продолжался пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Для российского бойцв это поражение стало третьим подряд. Всего в активе Яна 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

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