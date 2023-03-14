Ковалёв — Петру Яну: не катай, это боевой спорт, а не вышивалки

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) поддержал соотечественника Петра Яна после его поражения в поединке с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

«Всё ещё будет, Петро! Не катай, это боевой спорт, а не вышивалки. Будь здоров и удачи во всём», — написал Ковалёв в социальных сетях.

Напомним, бой Яна и Двалишвили проходил в ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного шоу. Поединок продолжался пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Для российского бойцв это поражение стало третьим подряд. Всего в активе Яна 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Тренировочный лагерь Петра Яна в зале «Тайгер Муай-Тай»: