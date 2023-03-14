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Пётр Ян — Мераб Двалишвили, пари грузинского бойца с Анатолием Малыхиным, сумма спора, россиянин ответил на угрозы

«Цепану, ни одна бабка не отшепчет». Лучший друг Яна собрался отметелить Мераба на улице
Сергей Сорокин
Малыхин собрался отметелить Двалишвили на улице
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Малыхину надоели постоянное враньё и пустая болтовня Двалишвили.

Противостояние Петра Яна и Мераба Двалишвили продолжает шуметь во все стороны. Казалось, разгромное поражение россиянина должно было стать точкой. Особенно если учесть, что наш парень принял его спокойно и не стал требовать никаких незамедлительных реваншей. Но победа лишь сильнее развязала язык грузинскому бойцу, который продолжает раскидываться оскорблениями и угрозами. Однако Мераб зря полез на Анатолия Малыхина. И русский богатырь решил ответить дерзкому обидчику Петра.

Конфликт Малыхина и Двалишвили зародился давно. Лучший друг Яна решил поставить $ 50 тыс. на победу Беспощадного во втором бою с Алджамейном Стерлингом. Спор принял Мераб, который и вышел победителем. Вот только прошёл уже почти год, а грузинский боец продолжает публично угрожать российскому великану. Он утверждает, что никаких денег за свою победу так и не получил.

«Анатолий Малыхин — двукратный чемпион One FC и большой друг Петра. Он поставил $ 50 тыс. на победу Петра над Алджо, я поставил на Стерлинга. Мы заключили пари, вся Россия и вся Грузия знали. Стерлинг победил, и Анатолий попросил прислать ему номер моего счёта, но денег я не увидел. Я надеюсь, что Анатолий — человек слова, он поступит правильно и заплатит мне. Если нет, я поеду в Таиланд и найду его там», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

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Двалишвили выбрал не ту цель для нападок. Огромный Малыхин совершенно точно не боится угроз со стороны Мераба, выступающего в легчайшем весе. Но главное, он обвиняет грузинского бойца во лжи: «Четыре раза я скидывал ему лист, который надо заполнить для перевода. Все четыре раза он его заполнил неправильно и говорит, что это не надо. Я не против ему эти деньги физически перевести. Не знаю, из-за чего, но он мне не даёт информацию. Просто передайте ему, чтобы он просто скинул, что надо, и я ему деньги вышлю. А так, пацаны, не газуйте. Я в нокаутах не был, человек вменяемый, понимаю, что нужно».

Мераб настолько достал Малыхина, что россиянин пригласил грузина в Таиланд. И готовит для него «тёплый приём»: «Мераб, пугать меня, что ты приедешь в Таиланд и чё-то ты там на улице… бои тебе не улица. Раз тебя цепану… Разок! И ни одна бабка не отшепчет».

Мерабу пора понять, что Анатолий – человек серьёзный. И больше шутить с болтливым Двалишвили он не собирается. Если грузинский боец не перестанет врать и угрожать, Малыхин может приехать и сам. И тогда Мераба уже никто не спасёт – за слова придётся ответить. Нет сомнений, что Анатолий спросит и за угрозы, и за Яна!

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