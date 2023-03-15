Стерлинг показал актуальную физическую форму менее чем за два месяца до боя с Сехудо. Фото

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией, сделанной во время тренировочного занятия.

«Затачиваю лезвия», — подписал снимок Алджамейн.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Напомним, в настоящий момент Стерлинг готовится к титульному поединку с соотечественником, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Он состоится 6 мая.

В предыдущем бою Стерлинг встречался с ещё одним соотечественником, Ти Джеем Диллашоу, и победил его техническим нокаутом. Бой состоялся на турнире UFC 280. Сехудо не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил техническим нокаутом во втором раунде экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза.

Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом: