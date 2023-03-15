Гловер Тейшейра назвал причину, по которой завершил карьеру

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Гловер Тейшейра рассказал, почему решил уйти из спорта.
«Я принял решение прямо в октагоне, сразу после последнего боя. Был разочарован многими вещами и не хотел возвращаться ко всему этому. В бою с Иржи Прохазкой я выигрывал, но в итоге уступил. В бою с Джамалом у меня были хорошие эпизоды, но не было подходящего момента для финиша. Это было странно. Не знаю. Думаю, в пятом раунде, когда я прижал его к земле, то мог попробовать его финишировать, но он выскользнул.
Я чувствовал себя вялым и медленным. Мой ум работает очень быстро, но тело не готово. Знаю, что парень собирается делать, знаю, что он будет делать дальше, мысленно я на шаг впереди него, но… В этом бою я был немного не в себе. После боя с побитым лицом сказал: «Больше не хочу этим заниматься. Думаю, пора повесить перчатки», — приводит слова Тейшейры MMAJunkie.
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