Стало известно, когда и где Мэнни Пакьяо возобновит карьеру
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который объявил о своём уходе из спорта в августе 2021 года, планирует снова драться, сообщил президент MP Promotions Шон Гиббонс.
По словам Гиббонса, Пакьяо ведёт переговоры о поединке в полусреднем весе против британца Конора Бенна. Этот бой планируется провести 3 июня в Абу-Даби, хотя Бенн также рассматривает двух других соперников для своего ответного поединка: Келл Брук и Крис Юбэнк-младший.
Мэнни Пакьяо свой последний поединок провёл в 2021 году и проиграл кубинцу Йорденису Угасу за титул WBC. Также в прошлом году он баллотировался в президенты Филиппин и проиграл.
В январе этого года сообщалось, что Пакьяо подписал контракт с японским ММА-промоушеном Rizin FF.
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