Фото: Леон Эдвардс показал актуальную форму перед трилогией с Усманом

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг), британский боец смешанного стиля Леон Эдвардс (20-3) завершил подготовку к третьему поединку с бывшим обладателем титула, нигерийцем Камару Усманом (20-2), который состоится на этих выходных в Англии, и похвастался в социальных сетях актуальной физической формой.

«По-прежнему чемпион», – написал спортсмен.

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Напомним, поединок Усмана и Эдвардса состоится 18 марта на турнире UFC 285 в Лондоне (Великобритания). Встреча станет для бойцов уже третьей. В декабре 2015 года на UFC on Fox 17 Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских записках на момент остановки, нокаутировал нигерийца менее чем за минуту до окончания поединка.