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Нганну рассказал, что близок к подписанию нового контракта

Нганну рассказал, что близок к подписанию нового контракта
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о том, что в ближайшем будущем подпишет контракт с одним из промоушенов в ММА.

«Я принял решение. Ещё не заключил окончательное соглашение, но знаю, каким будет мой следующий шаг. Я знаю, что сначала хочу драться в боксе, а после этого буду драться в ММА. Собираюсь подписать контракт с одним промоушеном ММА. Я ещё не принял окончательное решение по этому поводу, но уже очень близок. Выбор стоит между PFL и ONE Championship. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Нганну BJ Penn.

Ранее Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с UFC и покинул промоушен в статусе свободного агента, освободив титул чемпиона в тяжёлом весе.

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