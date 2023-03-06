Ушёл Нганну — уйдут и другие. UFC заплатил Джонсу в 14 раз больше Шевченко!

Состоявшийся на минувших выходных бойцовский вечер UFC 285 имеет все шансы стать лучшим турниром 2023 года. Вереница драматичных боёв, сенсационное поражение Валентины Шевченко и грандиозное возвращение Джона Джонса — в Вегасе было действительно круто. Довольный президент UFC Дана Уайт на всех пресс-конференциях добродушно отвечал на все вопросы. Только один вопрос вызвал жёсткую отповедь Уайта — про возможное возвращение Фрэнсиса Нганну, который недавно покинул промоушен.

«Нет, нет. Мы вели переговоры годами. Это конец. Он никогда больше не будет драться в UFC. Да, я стараюсь никогда не говорить никогда, но в этот раз скажу. Мы пытались договориться», — заявил Дана.

Напомним, Нганну не сумел договориться с промоушеном по многим вопросам, главным из которых стал финансовый. Камерунского Хищника не устраивало, что медийные бойцы получают в разы больше чемпионов, а его личные гонорары серьёзно уступают деньгам, которые зарабатывают боксёры. И вот появилась первая информация, сколько заработали главные герои прошедшего турнира!

Гонорары бойцов UFC 285:

— $ 7 млн;

Сириль Ган — $ 1,2 млн;

Алекса Грассо — $ 242 тыс.;

— $ 542 тыс.;

Бо Никал — $ 81 тыс.;

Шавкат Рахмонов — $ 171 тыс.;

Джефф Нил — $ 101 тыс. Джон Джонс — $ 7 млн;Сириль Ган — $ 1,2 млн;Алекса Грассо — $ 242 тыс.; Валентина Шевченко — $ 542 тыс.;Бо Никал — $ 81 тыс.;Шавкат Рахмонов — $ 171 тыс.;Джефф Нил — $ 101 тыс.

Вы только посмотрите, какие деньги добыл Джонс — $ 7 млн! Для сравнения, предыдущим чемпионом в тяжёлом весе был тот самый Нганну, и он за бой с Ганом получил всего $ 600 тысяч. Деньги, конечно, огромные, но Джонс заработал в 11 раз больше! Напомним, Костяной не выходил в октагон три года, что не помешало ему получить невероятный гонорар. Понятно, почему Фрэнсис был так недоволен своим окладом и рвался уйти из промоушена.

Причём дело не в «неправильности» Нганну — промоушен точно так же недоплачивает и другим звёздам, не имеющим сверхпопулярности. Рекордсменка промоушена по количеству успешных защит титула Шевченко получила почти в 14 раз меньше Джонса. Конечно, топовые бойцы всё равно остаются богатыми людьми, жалеть их не стоит, однако финансовая политика Уайта вызывает недоумение. Такими темпами из UFC побежит не только Нганну, ведь людям нужно хотя бы подобие справедливости.