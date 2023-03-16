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Тедди Атлас предположил, почему Фьюри просит убрать из контракта пункт о реванше с Усиком

Тедди Атлас предположил, почему Фьюри просит убрать из контракта пункт о реванше с Усиком
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Известный тренер по боксу Тедди Атлас поделился мыслями о предложении британского боксёра Тайсона Фьюри исключить из договора с украинцем Александром Усиком пункт о проведении реванша.

«Фьюри заработал намного больше, чем Усик. Мне кажется, ему не нужен реванш. У меня нет намерений острить, я вполне серьёзен, высказываясь об этом. Но думаю, возможно, он постарается прикрыть лавочку. Такое может быть. У него была отличная карьера. У него и сейчас отличная карьера, и никто точно не скажет, как долго ещё она будет продолжаться. Это зависит от него. Думаю, денег у него хватит на две жизни.

Ему не нужно думать о чём-то после этого. Может, для себя он уже решил, что после этого больше ничего и не будет», – сказал Атлас на канале THE FIGHT with Teddy Atlas в YouTube.

Поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе должен состояться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне.

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