Леон Эдвардс и Камару Усман встретились лицом к лицу перед боем на UFC 285. Видео
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В ночь с 18 на 19 марта в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 285, в главном бою которого сразятся Камару Усман и Леон Эдвардс. Бойцы поспорят за титул в полусреднем весе (до 77 кг). Сегодня, 16 марта, оба приняли участие в дуэли взглядов.
Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть в телегам-канале UFC Russia.
Напомним, это будет уже третий поединок между Усманом и Эдвардсом. Бойцы встречались на турнире UFC 278, который состоялся в ночь на 21 августа 2022 года. Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Это был бой-реванш. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей добыл Усман.
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