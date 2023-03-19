Сослан Асбаров победил Брэндона Глэнтона на Hardcore Boxing в Дубае

Завершился поединок боксёрского вечера от промоушена Hardcore на арене Agenda в Дубае (ОАЭ). Чемпион Hardcore Boxing и Hardcore FC, 30-летний россиянин Сослан Асбаров (3-0, 1 KO) встретился с 31-летним американцем Брэндоном Глэнтоном (17-1, 14 KO).

Поединок продлился все отведённые десять раундов и завершился победой Асбарова судейским решением. Победа стала для российского спортсмена четвёртой в профессиональном боксе.

После выступления Асбаров заявил, что готов к поединкам за высшие места мирового рейтинга и завоевания титула чемпиона мира.

Помимо Сослана Асбарова, победы на турнире Hardxore Boxing добились Самат Абдырахманов, Эмиль Новрузов и Руслан Файфер.