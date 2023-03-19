Гэтжи: я провёл идеальный бой, Физиев потонул в собственной крови

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи высказался о победе над Рафаэлем Физиевым на турнире UFC 286.
Гэтжи выиграл решением большинства судей.
«Я провёл идеальный бой, и я должен был провести идеальный бой против такого опасного соперника. Я контролировал движение его ног, а если ты контролируешь ноги соперника, то контролируешь бой. Я видел его бои и знал, что в третьем раунде он устанет. В первом раунде он меня потряс, но в остальном я доволен. Тренер кричал мне работать джебом, и я был впечатлён тем, как заходили эти удары. Физиева называли лучшим ударником, но мне нет равных в умении передвигаться. Его удары по корпусу были неэффективными, я блокировал их локтями. Теперь, возможно, они будут болеть пару недель.
Рафаэль хотел моей крови, но в итоге потонул в собственной. И я счастлив. Рад, что придал его лицу такой вид», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.
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