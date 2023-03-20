Гэтжи: я подрался с парнем ниже по рейтингу. Теперь я заслужил получить кого-то выше

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что он заслужил получить поединок с бойцом, который стоит выше него в рейтинге UFC.

«Я сделал то, к чему меня принудили. Я подрался с парнем, занимающим строчку ниже себя в рейтинге, на сто процентов уверен, что теперь заслуживаю получить кого-то стоящего выше», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

В соглавном событии турнира UFC 286, который состоялся в Лондоне 18 марта, Джастин Гэтжи выиграл у Рафаэля Физиева. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи. Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере. Что касается Физиева, то он потерпел второе поражение в 14 поединках.