Гэтжи: я подрался с парнем ниже по рейтингу. Теперь я заслужил получить кого-то выше
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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что он заслужил получить поединок с бойцом, который стоит выше него в рейтинге UFC.
«Я сделал то, к чему меня принудили. Я подрался с парнем, занимающим строчку ниже себя в рейтинге, на сто процентов уверен, что теперь заслуживаю получить кого-то стоящего выше», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.
В соглавном событии турнира UFC 286, который состоялся в Лондоне 18 марта, Джастин Гэтжи выиграл у Рафаэля Физиева. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи. Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере. Что касается Физиева, то он потерпел второе поражение в 14 поединках.
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