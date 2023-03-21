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Ковингтон: бой Гана и Джонса был похож на постановку

Ковингтон: бой Гана и Джонса был похож на постановку
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон высказался по поводу поединка между Сирилем Ганом и Джоном Джонсом.

«Сириль казался напуганным и потерянным. Это больше было похоже не на реальный бой, а на постановку, на договорной матч. Возможно, брат Джона Джонса слетал во Францию и пообещал Сирилю деньги за слив поединка, потому что, честно говоря, это так и выглядело», — приводит слова Ковингтона MMA News.

Напомним, на турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Для Джонса это был первый поединок за последние три года.

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