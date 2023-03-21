Мондрагон — о бое с Дациком: будем драться насмерть. Один из нас уйдёт оттуда на носилках

Бразильский боец Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос высказался о предстоящем поединке с россиянином Вячеславом Дациком. Он состоится в Самаре 25 марта и возглавит турнир Ural FC 2. Ранее Мондрагон обещал наказать Дацика за его «длинный язык».

«Что я могу сказать про Дацика? Что он хороший и агрессивный боец. Я тоже агрессивный боец. Я не буду бегать по клетке, буду стараться наносить удары. Мы будем драться насмерть. Один из нас уйдёт оттуда на носилках. Это будет самый мощный бой», — сказал Мондрагон на пресс-конференции.

Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь Дацика:

Не так давно Вячеслав делился мыслями о поединке с Дос Сантосом, высказав мнение, что любой удар в нём может стать решающим.