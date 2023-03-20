«Если моя «колхозка» дойдёт до цели, он «уснёт». Дацик ответил Мондрагону

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о предстоящем поединке с представителем Бразилии Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом. Ранее Мондрагон обещал наказать Дацика за его «длинный язык».
«У нас тяжёлый вес, и любой удар для каждого из нас может стать последним. Я постараюсь не допустить того, чтобы он по мне попал. А сам постараюсь первым донести свой колхозный удар. Мне не придётся оправдываться после боя – я не говорю много глупостей. Я знаю, что у него тяжёлый кулак. Мондрагон – сильный боец, и если он попадёт, то я могу «уснуть». Но и если моя «колхозка» дойдёт до цели, «уснёт» он. Но мне, в отличие от него, не придётся оправдываться. Я ничего лишнего не говорю. Мондрагон – сильный боец, и в поединке мы посмотрим, на чьей стороне фортуна», — приводит слова Дацика пресс-служба Ural FC.
Поединок по К-1 в тяжёлом весе между Дациком и Мондрагоном возглавит турнир Ural FC 2, который пройдёт в Самаре 25 марта.
Дацик ответил Штыркову на критику:
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