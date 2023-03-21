Вячеслав Дацик — Джеронимо Дос Сантос: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Поделиться
25 марта в Самаре пройдёт турнир Ural Fighting Championship 2, в главном событии которого поединок по правилам кикбоксинга проведут известный российский боец Вячеслав Дацик и представитель Бразилии Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос.
Бойцовский вечер стартует в 17:00 по московскому времени. Начиная с 20:00 прямую трансляцию будет вести канал «Матч ТВ».
Дацик последний бой по кикбоксингу проводил в 2019 году. Тогда по правилам TNA он потерпел поражение в поединке с представителем Франции Жеромом Ле Банне.
Мондрагон известен по боям с такими именитыми соперниками, как Иван Штырков, Виталий Минаков, Александр Емельяненко, Сергей Харитонов.
Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь Дацика:
Комментарии
- 21 марта 2023
-
16:55
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:39
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
14:22
-
14:18
-
14:11
-
14:10
-
13:52
-
13:42
-
13:40
-
13:10
-
13:06
-
12:50
-
12:30
-
12:21
-
12:04
-
11:27
-
11:12
-
10:32
-
09:57
-
09:55
-
09:26
-
07:18
-
07:01
-
00:58
-
00:45
- 20 марта 2023
-
21:56
-
21:40
-
20:34
-
20:08
Партнерский контент