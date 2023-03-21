Вячеслав Дацик — Джеронимо Дос Сантос: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

25 марта в Самаре пройдёт турнир Ural Fighting Championship 2, в главном событии которого поединок по правилам кикбоксинга проведут известный российский боец Вячеслав Дацик и представитель Бразилии Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос.

Бойцовский вечер стартует в 17:00 по московскому времени. Начиная с 20:00 прямую трансляцию будет вести канал «Матч ТВ».

Дацик последний бой по кикбоксингу проводил в 2019 году. Тогда по правилам TNA он потерпел поражение в поединке с представителем Франции Жеромом Ле Банне.

Мондрагон известен по боям с такими именитыми соперниками, как Иван Штырков, Виталий Минаков, Александр Емельяненко, Сергей Харитонов.

Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь Дацика: