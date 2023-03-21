Дацик рычал как зверь, Мондрагон исполнил Кинг-Конга! Самый безумный стердаун года. Видео

25 марта в Самаре состоится турнир Ural Fighting Championship 2. В главном поединке вечера схлестнутся Вячеслав Дацик и Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос. А сегодня состоялась пресс-конференция, которая совершенно точно разлетится на хайлайты по всем социальным сетям.
Особенного внимания заслужили стердауны. Сначала на центр студии вышли участники соглавного боя – Даурен Ермеков и Гамзат Хирамагомедов. И у них всё прошло слишком буднично. Но потом начался стердаун Дацика и Мондрагона, который превратился в лютое шоу.
Началось всё с того, что Дацик начал рычать на соперника. Уже в тот момент стало жутковато. Но продолжение удивило ещё больше. Мондрагон начал толкать соперника и бить себя в грудь, как Кинг-Конг. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Вячеслав и Джеронимо начали кричать друг на друга. Звуки стремительно менялись, напоминали и рычание, и вопли диких животных. Мондрагон ещё раз настучал себя по груди и куда-то убежал.
После этого Дацик начал позировать перед объективами фотографов, а бразилец долго не возвращался на центр студии. Зато доносились его устрашающие крики. И всё-таки Мондрагон вернулся на центр. Под занавес стердауна бойцы ещё раз обменялись короткими фразами и разошлись в разные стороны.
Джеронимо пообещал, что 25 марта один из бойцов покинет клетку только на носилках. Судя по такому стердауну, иного исхода и быть не может. Страшно подумать, что лютые тяжеловесы устроят на турнире!
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