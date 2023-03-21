Дацик: Штырков в бою с Мондрагоном своим любимым делом занимался — охраной заборов
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мнением о поединке между бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом и Иваном Штырковым.
Бой Мондрагона и Штыркова проходил на турнире RCC в 2018 году и завершился ничьей по итогам трёх раундов.
«У Мондрагона со Штырковым хороший бой был. Много втыкал, хотел пройти вниз. Ну а Штырков своим любимым делом занимался — охраной заборов», — сказал Дацик на пресс-конференции.
25 марта в Самаре пройдёт турнир Ural FC 2, главным событием которого станет поединок по К-1 в тяжёлом весе между Вячеславом Дациком и Мондрагоном.
Дацик свой последний бой по кикбоксингу провёл в 2019 году. Тогда он проиграл Жерому Ле Банне в поединке по правилам TNA.
Комментарии
- 21 марта 2023
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:57
-
19:57
-
19:25
-
18:37
-
18:20
-
17:43
-
17:23
-
16:55
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:39
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
14:22
-
14:18
-
14:11
-
14:10
-
13:52
-
13:42
-
13:40
-
13:10
-
13:06
-
12:50
-
12:30
-
12:21
-
12:04
-
11:27
-
11:12
-
10:32
-
09:57
Партнерский контент