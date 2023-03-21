Дацик: Штырков в бою с Мондрагоном своим любимым делом занимался — охраной заборов

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мнением о поединке между бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом и Иваном Штырковым.

Бой Мондрагона и Штыркова проходил на турнире RCC в 2018 году и завершился ничьей по итогам трёх раундов.

«У Мондрагона со Штырковым хороший бой был. Много втыкал, хотел пройти вниз. Ну а Штырков своим любимым делом занимался — охраной заборов», — сказал Дацик на пресс-конференции.

25 марта в Самаре пройдёт турнир Ural FC 2, главным событием которого станет поединок по К-1 в тяжёлом весе между Вячеславом Дациком и Мондрагоном.

Дацик свой последний бой по кикбоксингу провёл в 2019 году. Тогда он проиграл Жерому Ле Банне в поединке по правилам TNA.