Кормье назвал приоритетного соперника для Усмана после проигрыша Эдвардсу

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье назвал предпочтительного соперника для бывшего обладателя титула организации в полусреднем весе (до 77 кг), нигерийца Камару Усмана после поражения от британца Леона Эдвардса на UFC 286.

«Я считаю, что поединок Усмана и Белала [Мухаммада] мог бы состояться. Белалу нужна большая победа, чтобы люди начали всерьёз воспринимать его.

Белал – самый достойный парень на данный момент. Нет никого, кто бы заслуживал этого поединка больше, чем он. Однако он раз за разом теряется во всей этой неразберихе, которая происходит в дивизионе», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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