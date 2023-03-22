Кормье назвал приоритетного соперника для Усмана после проигрыша Эдвардсу
Поделиться
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье назвал предпочтительного соперника для бывшего обладателя титула организации в полусреднем весе (до 77 кг), нигерийца Камару Усмана после поражения от британца Леона Эдвардса на UFC 286.
«Я считаю, что поединок Усмана и Белала [Мухаммада] мог бы состояться. Белалу нужна большая победа, чтобы люди начали всерьёз воспринимать его.
Белал – самый достойный парень на данный момент. Нет никого, кто бы заслуживал этого поединка больше, чем он. Однако он раз за разом теряется во всей этой неразберихе, которая происходит в дивизионе», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Хасбик боксирует с Майком Тайсоном
Комментарии
- 22 марта 2023
-
18:49
-
18:34
-
17:44
-
17:26
-
16:51
-
16:32
-
16:19
-
15:34
-
15:08
-
14:29
-
14:08
-
13:35
-
13:30
-
13:10
-
12:58
-
12:34
-
12:09
-
11:35
-
11:16
-
10:56
-
10:41
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:47
-
09:38
-
09:23
-
00:32
- 21 марта 2023
-
23:57
-
23:45
-
22:57
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:57
Партнерский контент