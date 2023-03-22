Бывший соперник Джонса оценил его шансы в бою с Миочичем
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Тиаго Сантос, встречавшийся в клетке со звёздным американцем Джоном Джонсом, высказался о его ожидаемом поединке с соотечественником Стипе Миочичем.
«Я ожидаю, что Джонс победит Миочича. Хотя считаю, что этот поединок дастся ему тяжелее, чем бой с Сирилем Ганом. Тем не менее я ожидаю от него победы», – приводит слова Сантоса издание Middle Easy.
Напомним, на минувшем турнире UFC 285 Джонс досрочно остановил в первом раунде француза Сириля Гана, вернувшись после трёх лет отсутствия и завоевав вакантный титул в тяжёлом весе (до 120 кг). Выступление стало для 35-летнего американца 15-м титульным боем в карьере.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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