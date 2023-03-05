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«Я вынесу этого парня». Стипе Миочич прокомментировал победу Джонса над Ганом

«Я вынесу этого парня». Стипе Миочич прокомментировал победу Джонса над Ганом
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американский ветеран Стипе Миочич высказался о поединке со звёздным соотечественником Джоном Джонсом. Бой, как ожидается, состоится в июле.

«Он победил, нужно отдать ему должное. Но, к сожалению для него, ему придётся сразиться со мной в июле. Хороший бой… Джонс поймал Гана на удушающий приём, тот не смог выбраться… Имеем то, что имеем.

Почему я стану для Джонса испытанием? По многим причинам. Он ещё не встречался с таким, как я. Понимаю, это клише, но это действительно так. Я вынесу этого парня», – сказал Миочич в интервью ESPN.

Ранее Джонс дал совет Миочичу в преддверии их мегафайта.

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