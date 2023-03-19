Мокаев — о победе над Фильо: колено трещало каждую секунду, судья чуть не остановил бой

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев прокомментировал свою победу над бразильцем Джафелом Фильо на турнире UFC 286, который прошёл в Лондоне.

Мокаев в третьем раунде выиграл удушающим приёмом, но немного раньше едва не проиграл болевым приёмом на ногу.

«Рефери Хёрб Дин чуть не остановил бой, потому что думал, что я вот-вот постучу. Я знал, что соперник устанет от приёма, но колено трещало каждую секунду. Кроме того, я вышел после травмы плеча и хотел показать мастерское выступление. После того как ему не удалось довести болевой в первый раз, он взял ногу в ещё более плотный захват. В голове я уже ожидал, что колено порвётся. Когда встал на ноги, то почувствовал, что колено уже ушло. Я не хотел уходить на отдых, зная, что постучал. Я потом весь месяц Рамадан не смог бы уснуть», — сказал на пресс-конференции Мокаев.