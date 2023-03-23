Пауло Коста договорился с UFC о новом контракте и хочет провести бой с Чимаевым

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в средней весовой категории UFC, сообщил, что договорился с руководством американского промоушена о новом контракте.
Ранее стороны не могли прийти к соглашению из-за требований Косты по гонорару. Бразилец утверждал, что получает оплату как новичок. В частности, из-за этого сорвался бой Косты с Робертом Уиттакером.
«Я ещё не подписал контракт, но мы согласовали все условия с UFC, что было очень нелегко. UFC хочет организовать для меня поединки с Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым. Бой с Хамзатом они хотят любой ценой. Я хочу, чтобы оба этих боя состоялись», — сказал Коста в эфире The MMA Hour.
Пауло Коста провёл последний бой в августе прошлого года и выиграл единогласным решением судей у Люка Рокхолда.
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