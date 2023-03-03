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«Это впервые, когда я говорю об этом». Дана Уайт сделал заявление о словах Пауло Косты

«Это впервые, когда я говорю об этом». Дана Уайт сделал заявление о словах Пауло Косты
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слова бразильского бойца смешанных единоборств Пауло Косты, заявившего, что он отклонил предложение промоушена о новом контракте, так как его не устроили финансовые условия.

«Пауло Коста — чёртов псих. Он ведёт себя как сумасшедший. Он взял и публично рассказал о нашем предложении. Но я скажу, что его слова были чертовски далеки от истины. Это впервые, когда я заговорил об этом. Видите ли, эти ребята будут говорить подобные вещи, потому что знают, что я не буду высказываться об этом публично. Хотя мне действительно плевать», — сказал Уайт на канале Bussin' With The Boys в YouTube.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:

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