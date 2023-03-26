Тренер сборной Японии по боксу: не понимаю, зачем Россия нужна на Азиатских играх

Тренер женской сборной Японии по боксу Хияма Сигеру выступил против участия российских и белорусских спортсменов на Азиатских играх – 2023.
Напомним, после отказа Европейского олимпийского комитета в участии боксёров из России и Беларуси на Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове (Польша) и станут первым отборочным турниром на ОИ, вышеуказанные сборные перевели своё внимание на Азиаду, запланированную на середину осени в Ханчжоу (Китай).
«Это Европейские страны, и я не понимаю, почему они должны соревноваться в Азии. Азиатские страны сильны в боксе. У нас есть Узбекистан, Индия и Турция. Почему мы должны разрешать России и Беларуси принимать участие в Азиатских играх? Это может сказаться на шансах азиатских боксёров отобраться на Олимпиаду. По этому вопросу состоится встреча, и мы выступим против такого шага», – приводит слова Сигеру издание Hindustan Times.
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