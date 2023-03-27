«Если Усику предложили лишь 30%, что дадут мне?» Джошуа не хочет драться с Фьюри

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа объяснил, почему он не хочет проводить бой с британцем Тайсоном Фьюри.
«Судите сами. Они предложили Усику 30% от призового фонда за бой за звание абсолютного чемпиона мира. Усику — объединённому чемпиону хэвивейта и абсолютному чемпиону крузервейта. Просто представьте себе на минутку, какое предложение получу я…
Но если всё же с божьей помощью мы сможем сесть за стол переговоров, то я не переживаю, ведь за моей спиной будут мои промоутер и команда менеджеров. Они меня прикроют, ведь прекрасно знают мою реальную рыночную стоимость. Они будут яростно бороться за то, чтобы я получил львиную часть тех денег, которые будут на кону», — приводит слова Джошуа vRINGe.
Напомним, в скором времени Джошуа предстоит поединок с Джермейном Франклином.
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