«Очень сильный соперник». Джошуа готов провести третий бой с Усиком

Американский боксёр Энтони Джошуа рассказал, что не отказался бы от третьего боя против украинца Александра Усика.
«Я дважды проиграл Усику. Я подвёл своих болельщиков. Поэтому нормально воспринимаю критику. Я её заслужил. У меня всегда максимально высокие ожидания от своего перформанса. Но в лице Усика я получил действительно очень сильного соперника. Я однозначно с огромным удовольствием принял бы третий бой с ним», — сказал американец в интервью Boxing King Media.
Напомним, Джошуа проиграл оба боя украинцу. Первый бой в 2021 году Энтони проиграл единогласным решением судей, а второй бой, в 2022 году, — раздельным.
Вопросы о будущем сопернике Александра стали заново появляться после того, как бой Усика и Фьюри был отменён 25 марта в силу финансовых разногласий боксёров.
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