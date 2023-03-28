Алекс Перейра готовится к титульному поединку под руководством Лидделла и Тейшейры

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Алекс Перейра готовится к предстоящему титульному поединку под руководством легендарных бойцов Чака Лидделла и Гловера Тейшейры.
Алекс Перейра готовится к титульному поединку:
В скором времени Алекс Перейра встретится с Исраэлем Адесаньей в бою-реванше.
Предыдущий поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей прошёл в рамках турнира UFC 281 в ноябре прошлого года, и бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе. На момент остановки бразилец проигрывал на карточках судей.
Всего у Алекса Перейры семь побед в ММА при одном поражении. Для Исраэля Адесаньи это был второй проигранный бой в карьере и первый в среднем весе.
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