Алекс Перейра готовится к титульному поединку под руководством Лидделла и Тейшейры

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Алекс Перейра готовится к предстоящему титульному поединку под руководством легендарных бойцов Чака Лидделла и Гловера Тейшейры.

Алекс Перейра готовится к титульному поединку:

В скором времени Алекс Перейра встретится с Исраэлем Адесаньей в бою-реванше.

Предыдущий поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей прошёл в рамках турнира UFC 281 в ноябре прошлого года, и бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе. На момент остановки бразилец проигрывал на карточках судей.

Всего у Алекса Перейры семь побед в ММА при одном поражении. Для Исраэля Адесаньи это был второй проигранный бой в карьере и первый в среднем весе.