Хрюнов: соперник Дацика хочет остаться в России, как Монсон
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Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о будущем сопернике Вячеслава Дацика американском боксёре Кевине Джонсоне.
«Джонсон — внучатый потомок Мохаммеда Али. И хочет остаться в России, как Джефф Монсон, и жениться. Кевин никогда не был в нокауте. Он дрался с Тайсоном Фьюри, Виталием Кличко, Энтони Джошуа. Он приехал преподать урок бокса», — сказал Хрюнов на пресс-конференции.
Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Бой пройдёт по правилам бокса.
В последнем поединке, который состоялся на турнире Ural Fighting Championship 2 в Самаре, Дацик нокаутировал представителя Бразилии Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса.
Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь Дацика:
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