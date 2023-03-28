Хрюнов: соперник Дацика хочет остаться в России, как Монсон

Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о будущем сопернике Вячеслава Дацика американском боксёре Кевине Джонсоне.

«Джонсон — внучатый потомок Мохаммеда Али. И хочет остаться в России, как Джефф Монсон, и жениться. Кевин никогда не был в нокауте. Он дрался с Тайсоном Фьюри, Виталием Кличко, Энтони Джошуа. Он приехал преподать урок бокса», — сказал Хрюнов на пресс-конференции.

Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Бой пройдёт по правилам бокса.

В последнем поединке, который состоялся на турнире Ural Fighting Championship 2 в Самаре, Дацик нокаутировал представителя Бразилии Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса.

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