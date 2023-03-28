Поветкин: хочется боксировать. Но чувствую, что прошло моё время

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин высказался по поводу своей карьеры.

«Попробовать, конечно, хочется. Хочется боксировать. Но чувствую, что прошло моё время. Мне постоянно хочется драться. Я даже начал ходить на тренировки», – сказал Поветкин на пресс-конференции.

42-летний Поветкин — бывший временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011–2013), чемпион по версиям WBC Diamond, WBC Silver (2014–2016), WBO International (2017–2018) и WBA Inter-Continental (2017–2018) в тяжёлом весе. В июне 2021 года Александр объявил о завершении карьеры. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

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