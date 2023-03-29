Тищенко высказался о возможном создании боксёрского промоушена Даной Уайтом

Боксер RCC Boxing Евгений Тищенко дал комментарий по поводу заявления главы UFC Даны Уайта по поводу организации боксёрского промоушена.

«Да, я слышал историю, что Дана Уайт намекнул на создание какого-то боксёрского промоушена. Я слышал, что ему давно надо в президенты бокса. Что-то похожее читал.

Думаю, что он может что-то сделать. Сейчас новые проекты всякие создают, и вполне успешно. Не знаю, насколько это конкурентоспособно по спортивной составляющей, потому что сейчас медийность выходит на первый план.

Сейчас такое время, когда спортивная составляющая уходит на задний план, особенно если учитывать, что российские атлеты не принимают участия в мировых первенствах — чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Новых звёзд не появляется, именно спортивных, поэтому раскручивают медийных звёзд. Поэтому всё возможно», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.