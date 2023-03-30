«Самая настоящая подлость! Они просто боятся русских». А. Емельяненко — о критериях МОК

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при соблюдении ряда условий. Напомним, спортсмены из этих стран были отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Я много раз говорил, что спорт вне политики! Олимпийские спортсмены могут всю жизнь положить для выступления хотя бы на одной Олимпиаде, не пускать их к выступлениям лишь за то, что они русские, — это самая настоящая подлость! Они просто боятся русских, боятся дать им трибуну для побед и высказываний. Это слабость и трусость, к которой мы уже, к сожалению, привыкли, — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

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