Шон Стрикленд — о Хасбике: боже мой, какой больной маленький ублюдок!

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стрикленд разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где в грубой форме высказался в адрес российского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. Поводом для этого послужило видео, на котором блогер дёргает за ухо свою кошку.

«Боже мой, какой больной маленький ублюдок! Каким холодным больным ублюдком надо быть, чтобы сотворить такое с беззащитным животным, ты, паршивый гоблин?» — написал Стрикленд.

Хасбик пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC.

Хасбик и восторженный состав программы «ЧБД?»: