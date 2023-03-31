Тренер Гассиева предсказал победителя боя Ломаченко – Хэйни

Виталий Сланов, тренер российского боксёра Мурата Гассиева, поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Василием Ломаченко и американцем Дэвином Хэйни. Он состоится 20 мая в Лас-Вегасе в MGM Grand Garden.

«Ломаченко — это мегазвезда, конечно. Я его прямо с детства, с юношеских лет помню, он всегда впечатлял своим уровнем. Это один из лучших боксёров-любителей всех времён. Но я думаю, что сейчас Хэйни предпочтительнее. Болеть буду за Ломаченко, но думаю, что выиграет Хэйни», – сказал Сланов на канале «События в мире спорта и ММА» в YouTube.

В активе Ломаченко 17 побед и два поражения на профессиональном ринге. У Хэйни в активе 29 побед в профессиональной боксёрской карьере, 15 из которых нокаутом, и ни одного поражения.

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко: