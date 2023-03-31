Алекс Перейра перед боем с Адесаньей повторил причёску экс-чемпиона UFC Чака Лидделла
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Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра выложил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав подписчикам новый имидж.
Перейра повторил образ экс-чемпиона UFC Чака Лидделла, выбрив ирокез на голове и оставив бороду-эспаньолку. Стоит отметить, что Лидделл помогает Перейре готовиться к бою-реваншу с Исраэлем Адесаньей.
«Я готов», — подписал Перейра фото.
Алекс Перейра
Поединок Алекса Перейры с Исраэлем Адесаньей возглавит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287, который состоится 8 апреля.
В предыдущем их поединке в ноябре прошлого года Перейра выиграл техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
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