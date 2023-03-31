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Райан Гарсия: Алекс Перейра выглядит как гладиатор, который родился и вырос, чтобы убивать

Райан Гарсия: Алекс Перейра выглядит как гладиатор, который родился и вырос, чтобы убивать
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Звёздный американский боксёр Райан Гарсия поделился мнением о бойце смешанных единоборств, чемпионе UFC в среднем весе Алексе Перейре. Гарсия обратил внимание, что Перейра пробивает хук так же, как он.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то выбрасывал хук так же, как я. Но Перейра проделывает это таким же образом. Этот парень действительно пугает. Я не хотел бы оказаться с ним поблизости. Он настоящий разрушитель.

Он выглядит как гладиатор, который родился, вырос и воспитывался лишь для того, чтобы убивать людей. Он разговаривает сам с собой в перерывах между раундами. Он стоит там, как Терминатор, и говорит что-то вроде: «Я готов убивать», — сказал Гарсия на канале IMPAULSIVE в YouTube.

Алекс Перейра готовится к титульному поединку:

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