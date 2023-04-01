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«Хотел продолжать ещё». Джонсон высказался о победе над Дациком

«Хотел продолжать ещё». Джонсон высказался о победе над Дациком
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31 марта состоялся очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок по правилам профессионального бокса между российским бойцом Вячеславом Дациком и американским боксёром Кевином Джонсоном.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Джонсона решением большинства судей.

«Было тяжело и интересно. Я мог двигаться и уходить от ударов. Но я сделал так, чтобы было интересно. И я хотел бы продолжить ещё», — сказал Джонсон после боя.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксёр. Американец встречался на ринге с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.

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