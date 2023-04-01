Кевин Джонсон победил Вячеслава Дацика большинством судейских голосов
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31 марта состоялся очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок по правилам профессионального бокса между российским бойцом Вячеславом Дациком и американским боксёром Кевином Джонсоном.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Кевина Джонсона большинством судейских голосов.
Напомним, для Вячеслава Дацика это был второй поединок за шесть дней. 25 марта он выиграл техническим нокаутом у бразильца Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса по правилам кикбоксинга на турнире промоушена Ural FC в Самаре.
Кевин Джонсон — известный профессиональный боксёр, в послужном списке которого есть поединки с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.
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