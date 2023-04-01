Дауд Стханский стал первым бойцом, подписавшим контракт с лигой кулачных боёв RCC Hard

Бывший боец Hardcore FC Дауд «Стханский» Кельбиханов стал первым бойцом, который подписал официальный контракт с лигой кулачных боёв RCC Hard. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба промоушена.

Дебют Кельбиханова состоится 29 апреля в Екатеринбурге, соперником бойца должен стать Михаил Колобегов.

В последнем бою в рамках промоушена Pravda FC Кельбиханов выиграл единогласным решением судей у иранского бойца, экс-чемпиона AMC Fight Nights Хасана Юсефи. До этого Дауд встречался с камерунцем Луисом Онголо в августе прошлого года и выиграл нокаутом в первом раунде.

Кельбиханов уже выступал в кулачных боях в лигах Top Dog и Hardcore FC, где выигрывал титул. При этом Дауд не смог защитить звание чемпиона, проиграв в следующем поединке Сослану Асбарову.