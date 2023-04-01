Дауд Стханский стал первым бойцом, подписавшим контракт с лигой кулачных боёв RCC Hard

Бывший боец Hardcore FC Дауд «Стханский» Кельбиханов стал первым бойцом, который подписал официальный контракт с лигой кулачных боёв RCC Hard. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба промоушена.
Дебют Кельбиханова состоится 29 апреля в Екатеринбурге, соперником бойца должен стать Михаил Колобегов.
В последнем бою в рамках промоушена Pravda FC Кельбиханов выиграл единогласным решением судей у иранского бойца, экс-чемпиона AMC Fight Nights Хасана Юсефи. До этого Дауд встречался с камерунцем Луисом Онголо в августе прошлого года и выиграл нокаутом в первом раунде.
Кельбиханов уже выступал в кулачных боях в лигах Top Dog и Hardcore FC, где выигрывал титул. При этом Дауд не смог защитить звание чемпиона, проиграв в следующем поединке Сослану Асбарову.
- 1 апреля 2023
-
11:01
-
10:51
-
10:22
-
10:00
-
04:01
-
02:36
-
00:50
-
00:44
-
00:38
-
00:34
-
00:14
- 31 марта 2023
-
23:56
-
23:10
-
22:47
-
22:14
-
21:34
-
20:50
-
20:38
-
19:52
-
19:40
-
19:04
-
18:39
-
18:15
-
17:41
-
17:26
-
16:50
-
16:05
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
13:57