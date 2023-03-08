Дана Уайт прокомментировал уход Даррена Тилла из UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался о прекращении выступлений бывшего претендента на титул в полусреднем весе (до 77 кг) Даррена Тилла. Напомним, в начале марта британец покинул промоушен, сославшись на затянувшуюся череду травм.
«Как и сказал Даррен Тилл, у нас с ним невероятные отношения. Мы его любим и уважаем. Он не первый парень, пришедший к нам и сказавший, что он больше не может соревноваться. Он попросил освободить его от контракта, что мы и сделали.
Я не знаю о его планах вне UFC, но он парень, с которым мы работали, и он нам нравится. Если он будет готов вернуться в UFC, мы это устроим», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Тилл проиграл три последних боя в UFC — его последняя победа датирована июлем 2019 года. В своём последнем бою, который состоялся в декабре, Тилл проиграл сабмишеном южноафриканскому бойцу Дрикусу Дю Плесси.
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