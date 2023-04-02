Ломаченко ответил, повторит ли Хэйни успех Мейвезера в боксе

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, украинский ветеран Василий Ломаченко высказался о своём сопернике и абсолютном чемпионе в лёгком весе, американце Дэвине Хэйни, поединок с которым состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Второй бой Хэйни и Камбососа получился очень интересным и высококлассным, мне понравилось. Является ли Хэйни вторым Мейвезером? Возможно, я не знаю… Для меня нет. Возможно, кто-то считает иначе», – сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Василию Ломаченко 35 лет. Боксёр становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком весе (до 61,2 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Ломаченко нанёс первое поражение американскому проспекту Джэмейну Ортису.

Материалы по теме Ломаченко: буду честен — это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко: