«Миллионер в ринге, который не станет лучше». Кудряшов оценил выступление Джошуа

Известный российский боксёр-профессионал Дмитрий Кудряшов прокомментировал выступление двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа в поединке с американцем Джермейном Франклином. Бой состоялся сегодня, 2 апреля, в Лондоне.
Напомним, Джошуа победил единогласным судейским решением, закрыв поражение от украинца Александра Усика семью месяцами ранее.
«Джошуа – миллионер в ринге. Он не голоден и не станет лучше ни при каком тренере. Для большинства болельщиков Франклин – неизвестная фигура. Нет никакого смысла рассматривать его в качестве трамплина к титульным боям. Скорее, наоборот. Джошуа без таких трамплинов должен драться с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером. Готов ли он к ним, мы узнаем только тогда, когда поединки состоятся, а сейчас мы наблюдаем только переговоры промоутеров и обмен любезностями боксёров в социальных сетях. Хотя я вижу у Джошуа определённые шансы, что с одним, что с другим», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.
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