Энтони Джошуа высказался о возможном реванше с Диллианом Уайтом
Поделиться
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) высказался о потенциальном реванше с бывшим претендентом и соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 19 KO).
Напомним, бойцы встречались в декабре 2015 года, и тогда Джошуа победил техническим нокаутом в седьмом раунде, нанеся Уайту первое поражение в карьере.
«Как по мне, реванш выгодней для Диллиана, чем для меня и фанатов. Я знаю о его словах. Он однажды победил меня в любителях, я – в профессионалах. Но ему пора двигаться дальше. Я не думаю о боях с ним. Хотя я бы не отказался от поединка», – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Ранее Уайт раскритиковал Джошуа за организацию поединка с американцем Джермейном Франклином.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
22:09
-
21:53
-
21:36
-
21:16
-
20:10
-
19:59
-
19:15
-
19:04
-
18:05
-
17:28
-
16:27
-
15:50
-
15:08
-
14:16
-
13:36
-
13:15
-
12:51
-
11:58
-
11:51
-
10:58
-
09:28
-
09:13
-
08:12
-
08:02
-
02:27
-
02:09
-
01:30
-
01:11
-
00:40
-
00:24
-
00:12
- 1 апреля 2023
-
23:53
-
23:10
-
23:04
-
22:21
Партнерский контент