Энтони Джошуа высказался о возможном реванше с Диллианом Уайтом

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) высказался о потенциальном реванше с бывшим претендентом и соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 19 KO).

Напомним, бойцы встречались в декабре 2015 года, и тогда Джошуа победил техническим нокаутом в седьмом раунде, нанеся Уайту первое поражение в карьере.

«Как по мне, реванш выгодней для Диллиана, чем для меня и фанатов. Я знаю о его словах. Он однажды победил меня в любителях, я – в профессионалах. Но ему пора двигаться дальше. Я не думаю о боях с ним. Хотя я бы не отказался от поединка», – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Уайт раскритиковал Джошуа за организацию поединка с американцем Джермейном Франклином.